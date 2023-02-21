تكثف الأجهزة الأمنية جهودها؛ لكشف غموض العثور على جثة طفلة حديثة الولادة داخل كيس بلاستيك في عين شمس، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة لكشف ملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة؛ تمهيدا لتفريغها لكشف هوية الجاني.

العثور على جثة طفلة حديثة الولادة

تلقى مأمور قسم شرطة عين شمس، بلاغا بالعثور على جثة طفلة حديثة الولادة داخل كيس بلاستيك في دائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة أنثى حديثة الولادة داخل كيس بلاستيك أسود اللون، وبالفحص تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.