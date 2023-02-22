رئيس قسم الدعوة بالأزهر: اطمئنان القلوب المصدر الوحيد لإعطاء البدن طاقة العمل

قال الدكتور مجدي عبد الغفار رئيس قسم الدعوة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، إن القيمة في الأمن ما يعد من ثمرات الإيمان في الحياة، كون الإنسان يؤمن بالله الواحد القاهر المقتدر، ويؤمن بالله سبحانه وتعالى، كما يعد الأمن منة من المولى عز وجل للناس جميعًا، إذ يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فَلۡیَعۡبُدُوا۟ رَبَّ هَـٰذَا ٱلۡبَیۡتِ ۝٣ ٱلَّذِیۤ أَطۡعَمَهُم مِّن جُوعࣲ وَءَامَنَهُم مِّنۡ خَوۡفِۭ ۝.

الله وهب الأمن للكافر والمؤمن

وأضاف في حوار على شاشة القناة الثانية المصرية، أن الأية الكريمة توضح أن الله سبحانه وتعالى يعطي قيمة الأمن للناس جميعًا، إذ أعطى الأمن لكفار قريش وهم عصاة، فهل يترك المؤمنين التقاة، مشيرًا إلى أن الأمن تظهر الطمأنينة من داخل الإنسان، كون الأمن مرادف للطمأنينة والثبات والاستقرار.

مفتاح الوصول للأمن هو ذكر الله سبحانه وتعالى

وتابع رئيس قسم الدعوة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر أن مفتاح الوصول للأمن كما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، كأن اطمئنان القلوب هو المصدر الوحيد لإعطاء البدن الطاقة الكافية للعمل والإنتاج، و راحة الأبدان فلا راحة للأبدان إلا بإطمئنان القلوب، حتى لو جمع الإنسان المال والجاه سيصبح بداخله إضطراب وسيكون حياته وعمله ومنزله مضطرب، والاستقرار يأتي من استقرار القلب والأمن.