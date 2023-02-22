انطلاق الملتقى السادس لبطولة كأس المدارس الرسمية للغات بالغربية

شهد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الأربعاء، الملتقى السادس لبطولة كأس المدارس الرسمية للغات بالغربية، والتي أقيمت بمدرسة صادق الرافعي الرسمية للغات، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، بحضور مدير عام الشئون التنفيذية، مدير إدارة الأمن بالمديرية، مدير إدارة المدارس الرسمية للغات، ورؤساء مجالس أمناء المدارس المشاركة في البطولة.

11مدرسة مشاركة

ويقام الملتقى السادس لبطولة كأس المدارس الرسمية للغات بالغربية، يقام على مدار يومي الأربعاء والخميس 22، 23 فبراير الجاري، ويشارك فيه 11 فريقا للمدارس الرسمية للغات، وهي الرافعي الرسمية للغات، الشهيد عقيد أركان حرب محمد سمير ادريس المتميزة للغات، برما الرسمية للغات، الرسمية للغات بشرق المحلة، المحلة الرسمية للغات، عمرو بن العاص الرسمية للغات بزفتى، الرسمية للغات بسمنود، نشيل الرسمية للغات بقطور، ابيار الرسمية للغات بكفر الزيات، الجمهورية الرسمية للغات ببسيون، وكفر كلا الرسمية للغات بالسنطة.

تنمية مواهب الطلاب

وخلال افتتاح الملتقي السادس لبطولة كأس المدارس الرسمية للغات، قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية في كلمته، إن هذه الملتقيات الرياضية، تخلق جوًا من التنافس الرياضي الشريف بين المدارس، وتقوم بتنمية المواهب الرياضية لدى أبنائنا الطلاب، مما يساعدهم على التفوق الدراسي، مقدما الشكر للشئون التنفيذية، وإدارة المدارس الرسمية للغات، والتوجيه العام للتربية الرياضية، ثم قدم الطلاب المشاركين عروضاً وفقرات رياضية وغنائية وشعر وموسيقى وحملة الأعلام، ثم قام وكيل الوزارة بإطلاق إشارة البدء لبدء مباراة كرة القدم الأولى في الملتقى.