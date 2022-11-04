طلب إخطار مدارس اللغات بالجنسية الأجنبية المكتسبة.. الشروط والأوراق المطلوبة

ألزمت مصلحة الجوازات والهجرة المواطن المصري المكتسب لجنسية دولة أجنبية، أن يقدم «طلب إخطار» إلى المدارس وخاصة مدارس اللغات، يفيد باكتسابه جنسية دولة أخرى مع جنسيته المصرية، وأتاحت المصلحة استخراج هذا الإخطار إلكترونيًا تسهيلًا على كل من يطلب الخدمة.

إرشادات هامة لاستخراج إخطار اكتساب الجنسية الأجنبية

1 - يقدم الطلب من والد أو والدة أحد الطلاب المصريين المقيدين بمدارس اللغات المصرية لإخطار المدرسة بموقفهم من الجنسية المصرية وذلك لحمل أبنائهم جوازات سفر أجنبية.

2 - يقبل الطلب من الأب أو الأم أو من وكيل أيا منهما بموجب توكيل رسمي.

- يلزم تقديم شهادة ميلاد الابن المقيد بمدرسة اللغات وشهادة ميلاد والده وجواز السفر الأجنبي الساري الخاص بهذا الابن.

3 - لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع الإلكتروني إلا بعد حضور صاحب الشأن الى الإدارة ومعه أصول المستندات، وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب.

4 - لا يتم استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب.

المستندات المطلوبة لاستخراج إخطار اكتساب جنسية أجنبية

1 - شهادة ميلاد الدارس بالمدرسة

2 - شهادة ميلاد والد الدارس.

3 - شهادة ميلاد جد الدارس لوالده.

4 - جواز سفر الدارس الأجنبي الساري.

5 - إثبات شخصية مقدم الطلب «بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المصري».

وأكدت المصلحة أن التوقيت المحدد لإنهاء الخدمة خلال 72 ساعة، على أن يتم تقديم الإيصال الدال على استلام الأوراق.