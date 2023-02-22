ضبط 67 ألف عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية في حملة مكبرة بالغربية

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، مخزن به 67 ألف عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، ومنظفات تحمل علامات تجارية وهمية، إلى جانب ضبط مصنع بداخله 2000 لتر سولار، و25 أسطوانة غاز، وذلك في حملة تموينية مكبرة.

قال المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزاره التموين والتجارة الداخلية بالغربية، إن حملة مبكرة قام خلالها رجال الرقابة التموينية بالمديرية بالمرور على النقاط الارتكازية لتجار السلع الغذائية لضبط الأسعار وعن مدى التزام التجار بالأسعار وتوفير السلع الغذائية بشكل عام في المحلات ومخازن السلع الغذائية وغير الغذائية، أسفرت عن ضبط مخزن سلع غذائية بدائرة مركز بسيون.

مواد غذائية منتهية الصلاحية

وأوضح وكيل الوزارة، أنه تم ضبط 10 آلاف عبوة عصير منتهية الصلاحية طبقا لتاريخ الإنتاج والانتهاء، و50 ألفًا و741 عبوة مواد غذائية مختلفة الأنواع وأخرى غير غذائية بدون فواتير ومستندات تدل على المصدر والصلاحية، وضبط 6 آلاف 706 عبوات مواد غذائية وأخرى غير غذائية تحمل علامات تجارية مملوكة للغير مثل تاج الملوك ودريم وبرسيل وبريل واوكسي وفلاش العاشر وكلوروكس، مقلدة بغرض غش المواطنين وتحقيق أرباح دون وجه حق.

ضبط مواد بترولية

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، أنه تم ضبط أيضا مصنع فخار قام بتجميع 2000 لتر سولار و25 أسطوانة غاز كبيرة الحجم تجميع وتم التحفظ على المضبوطات، تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.