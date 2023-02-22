رئيس جامعة بنها: تذليل كل العقبات لتحسين النظام الإداري وتحقيق الجودة

ترأس الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، اجتماع مراجعة الإدارة السنوي للنظام المتكامل للجودة والسلامة والصحة المهنية

التحول نحو جامعة ذكية

وقال الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها في بيان له، إن الجامعة حريصة على تذليل كافة العقبات من أجل تحسين النظام الإداري بالجامعة وتحقيق الجودة من خلال التحول نحو جامعة ذكية، مشيرًا إلى أهمية تفعيل الخطة التدريبية لرفع كفاءة القيادات والعاملين الإدارية لتحقيق أعلى معدلات الجودة الإدارية داخل الجامعة .

وملائمة النظام المتكامل للجودة والسلامة

من جانبه أضاف الدكتور عبد القادر عبد الكريم أن اجتماع مراجعة الإدارة يجري سنويا ويتم من أجل ضمان كفاية وملائمة النظام المتكامل للجودة والسلامة والصحة المهنية داخل إدارات الجامعة، ومدى التأكد من فعالية نظام الجودة ومن مردودها وقياس مدى رضا العملاء المترددين على الجامعة ، مشيرا أن هذا الاجتماع يأتي استعدادا لزيارة فريق تقييم الجهة المانحة لشهادات النظام المتكامل خلال شهر مارس المقبل.

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد القادر عبد الكريم منسق عام الجودة بالجامعة وشيرين شوقي أمين الجامعة، والدكتور سعد محمود سعد مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، والدكتور إبراهيم راجح مدير وحدة إدارة الأزمات والكوارث والدكتورة فاطمة عبد الوهاب مدير التخطيط الاستراتيجي.