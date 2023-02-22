ارتفاع ضحايا اقتحام نابلس إلى 10 شهداء.. وإضراب شامل الخميس

ارتفعت حصيلة ضحايا اقتحام نابلس، التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية، اليوم، إلى 10 شهداء على الأقل، من ضمنهم طفل ومسنان، أحدهما يتجاوز عمره 70 عاما والآخر أكثر من 60 عاما، إضافة إلى أكثر من 102 جريحا، بينهم 7 مصابين في حالة خطيرة، موزعين على عدد من المستشفيات بالضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن أسماء الشهداء الذين سقطوا برصاص جيش الاحتلال في نابلس، وهم «عدنان سبع بعارة، 72 سنة، ومحمد خالد عنبوسي، 25 سنة، وتامر نمر ميناوي، 33 سنة، ومصعب منير محمد عويص، 26 سنة، وحسام بسام اسليم، 24 سنة، ومحمد عبدالفتاح عبدالغني، 23 سنة، ووليد رياض حسين دخيل، 23 سنة، وعبدالهادي عبدالعزيز أشقر، 61 سنة، والطفل محمد فريد شعبان، 16 سنة، وجاسر جميل عبدالوهاب قنعير، 23 سنة».

نقل 102 جريحا إلى مستشفيات الضفة الغربية

وأشارت الوزارة، في بيان مقتضب، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» قبل قليل، إلى أنّ عدد المصابين وصل إلى 102 جريحا، بينهم 7 مصابين في حالة حرجة، موزعين على عدد من المستشفيات، منها «رفيديا الحكومي»، 47 إصابة بالرصاص الحي، بينها 3 إصابات خطيرة، ومستشفى نابلس التخصصي، 20 إصابة أحداها حرجة بالرصاص الحي في البطن والظهر، ومستشفى النجاح، 15 إصابة، بينها 3 حالات حرجة، ومستشفى الاتحاد النسائي 9 إصابات، والعربي التخصصي 11 إصابة.

واقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس بأعداد كبيرة، ظهر اليوم الأربعاء، وحاصرت أحد المنازل في حارة «الشيخ مسلم»، على أطراف البلدة القديمة، وسط إطلاق نار كثيف، مما أدى إلى اندلاع مواجهات بين شبان الحارة وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا الرصاص الحي باتجاه الأهالي، مما أسفر عن استشهاد 10 شبان، وفق حصيلة غير نهائية، بالإضافة إلى عشرات المصابين.

إضراب شامل الخميس حدادا على أرواح الشهداء

وأكد أحمد جبريل، مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني بمحافظة نابلس، أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف والفرق الطبية من الوصول إلى موقع الاشتباكات في البلدة القديمة، فيما أعلنت القوى الوطنية في المحافظة الإضراب الشامل يوم غد الخميس، حدادا على أرواح الشهداء، الذين سقطوا خلال المجزرة الجديدة، التي ارتكبتها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت «وفا» إلى استشهاد 10 مواطنين في نابلس، ليرتفع عدد الشهداء الذين سقطوا برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين منذ بداية العام الجاري، إلى 61 شهيدا، بينهم 4 استشهدوا برصاص مستوطنين متطرفين، و13 طفلا، و3 مسنين.