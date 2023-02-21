أين حدثت أكثر الزلازل خطورة في تاريخ البشرية؟.. أحدها خلف 830 ألف قتيل

سلط زلزال شرق المتوسط المدمر الذي وقع في جنوب تركيا وشمال سوريا، يوم 6 فبراير الجاري، مخلفًا أكثر من 46 ألف ضحية، وإصابة قرابة 108 آلاف آخرين، أعقبه زلزالان آخران ضربا البلدين، مساء أمس الاثنين، الضوء على زلزال قديم وصف بأنه «الأعنف في تاريخ البشرية»، وفقًا لشبكة «العربية نت».

حصيلة ضحايا هائلة في زلزالي 1920 و1976

وفي القرن الماضي، شهدت الصين اثنين من أعنف الزلازل بالتاريخ من حيث الخسائر البشرية، إذ وقع زلزال عنيف، في ديسمبر 1920، في منطقتي «هايوان» و«نينغشيا» الواقعة في شمال غرب البلاد، مخلفًا نحو 273 ألف قتيل، كما ضرب زلزال آخر مدينة «تانغشان» في 1976، أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 300 ألف شخص.

زلزال 1556 يتسبب في مقتل 830 ألف شخص

وقبل هذين الزلزالين المدمرين، شهدت الصين، خلال القرن السادس عشر، حدوث أكثر زلزال «دموي» في تاريخ البشرية، حيث ضرب زلزال، بلغت قوته 8.3 درجة على مقياس ريختر، واحدة من أفقر المناطق بالصين، وهو إقليم «شانشي» الواقع في شمال البلاد، في يناير 1556، وتسبب في سقوط 830 ألف قتيل، إلى جانب وقوع انشقاقات وانزلاقات أرضية هائلة أدت إلى اختفاء قرى كانت قريبة من مركز الزلزال.

وقال المؤرخون المعاصرون آنذاك، إنه من المرجح أن الزلزال الدموي أدى إلى مقتل نحو 100 ألف صيني بشكل مباشر، وحوالي 730 ألف آخرين لقوا حتفهم بسبب المجاعة وموجات الهجرة الجماعية التي تسبب بها زلزال 1556.