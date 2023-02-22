تشكيل لجنة لحل نزاع بين السكة الحديد ومحافظة القاهرة بأمر القضاء

شهدت محكمة مجلس الدولة، نزااً بين محافظة القاهرة (حي الزاوية الحمراء) والهيئة القومية لسكك حديد مصر، بخصوص ملكية مساحة (100) م2 بمدينة النور/ عبود، بحي الزاوية الحمراء، ومدى مشروعية قرار الإزالة رقم (375) لسنة 2020 الصادر بإزالة تعدّي الحى على هذه المساحة.

الجمعية أمرت بتشكيل لجنة

وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية، برئاسة مدير مديرية المساحة بالقاهرة، وعضوية ممثل عن كل من طرفى النزاع، تكون مهمتها تحديد موقع الأرض الصادر بشأنها قرار الإزالة رقم (375) لسنة 2020 ‏موضوع النزاع، وبيان مساحتها، وتحديد البيانات الأساسية لها الواردة بالسجلات الرسمية والخرائط المساحية، وبحث السند القانوني لدى طرفي النزاع في ملكيتها، ‏وما إذا كانت ضمن الأراضي المملوكة ‏للهيئة القومية لسكك حديد مصر أم ضمن أملاك محافظة القاهرة ‏في ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم (114) لسنة 2005 أو أي قرار آخر.

الجهة الشاغلة للأرض

بالإضافة إلى بيان الجهة الشاغلة للمساحة محل النزاع، وطبيعة النشاط المقام عليها، والمستندات الدالة ‏على ملكية أي من طرفي النزاع لها، وحددت الجمعية العمومية أمانة قدرها عشرة آلاف جنيه لرئيس اللجنة، تؤدى إليه عقب إيداع اللجنة تقريرها لدى الجهة عارضة النزاع ‏مرفقًا به محاضر أعمالها وجميع المستندات والأوراق التي بُنيت نتيجة هذا ‏التقرير عليها، لتتولى الأخيرة تقديمه إلى الجمعية العمومية قبل انعقاد ‏جلسة 10 مايو.‏