رئيس نادي سموحة يعلن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية

أعلن وليد عرفات، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي، التي كان من المقرر إقامتها اليوم.

وقال «عرفات» في بيان عنه اليوم: «أعضاء الجمعية العمومية لـ نادي سموحة، أتقدم لكم بالاعتذار عن عدم انعقاد الجمعية العمومية في موعدها المحدد اليوم لأسباب خارجة عن إرادتنا، وسيتم الإعلان لاحقا عن التفاصيل والملابسات بهذا الشأن».

وأوضحت إدارة النادي، أنّه نظرًا لإرجاء الجمعية العمومية، نعلن عودة النشاط الرياضي للتدريبات والتمرينات في المواعيد المقرر لها اليوم.