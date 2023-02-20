رئيس تحرير «الوطن»: الجماعات الإرهابية تسعى دائما لاستقطاب طلاب الجامعات

قال أحمد الخطيب، رئيس تحرير جريدة الوطن، إن الجماعات الإرهابية دائما تسعى لاستقطاب الطلاب من الجامعات العلمية الكبرى كالطب والهندسة والسياسة والاقتصاد، فيجب على الدولة التركيز مع مثل هؤلاء الشباب حتى لا يتم استقطابهم من أعضاء الجماعة.

وأضاف «الخطيب»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»: «حوار أمير داعش مع أحمد الدريني على قناة الوثائقية قال إنه راح سوريا وغزة وليبيا، وده راح الدول دي ليه».

الخطيب: أمير داعش فكرته الأساسية كانت الحرب

واستطرد: «أمير داعش في الفيلم الوثائقي كان من الجهاديين في أفغانستان، وكانت فكرته الرئيسية هي الحرب، وأحمد الدريني في حواره مع أمير داعش أظهر قد إيه هو مذاكر لأنه كان بيسأله أسئلة بمبدأ ياخد منه ويديله، والهدف من الحوار ده تفكيك الأفكار لتصحيحها».

وأوضح أن الخطاب الديني ساحر للأذن والعقل والقلب، وهو أمر خطير، ويجب أن يقابل بالحجج الواضحة الجلية التي لا تحمل أي ملابسات.