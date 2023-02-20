رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

رئيس تحرير «الوطن»: الجماعات الإرهابية تسعى دائما لاستقطاب طلاب الجامعات

كتب:

محمد متولي
09:12 م | الإثنين 20 فبراير 2023
أحمد الخطيب رئيس تحرير الوطن

أحمد الخطيب رئيس تحرير الوطن

قال أحمد الخطيب، رئيس تحرير جريدة الوطن، إن الجماعات الإرهابية دائما تسعى لاستقطاب الطلاب من الجامعات العلمية الكبرى كالطب والهندسة والسياسة والاقتصاد، فيجب على الدولة التركيز مع مثل هؤلاء الشباب حتى لا يتم استقطابهم من أعضاء الجماعة.

وأضاف «الخطيب»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»: «حوار أمير داعش مع أحمد الدريني على قناة الوثائقية قال إنه راح سوريا وغزة وليبيا، وده راح الدول دي ليه».

الخطيب: أمير داعش فكرته الأساسية كانت الحرب 

واستطرد: «أمير داعش في الفيلم الوثائقي كان من الجهاديين في أفغانستان، وكانت فكرته الرئيسية هي الحرب، وأحمد الدريني في حواره مع أمير داعش أظهر قد إيه هو مذاكر لأنه كان بيسأله أسئلة بمبدأ ياخد منه ويديله، والهدف من الحوار ده تفكيك الأفكار لتصحيحها».

وأوضح أن الخطاب الديني ساحر للأذن والعقل والقلب، وهو أمر خطير، ويجب أن يقابل بالحجج الواضحة الجلية التي لا تحمل أي ملابسات.

اقرأ المزيد:

أحمد الخطيب يشيد بكتاب شفرة المرشد: فريد من نوعه

أحمد الخطيب: مصر الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط التي انتصرت على 23 تنظيما إرهابيا مسلحا

أحمد الخطيب: الشباب يقودون مجلس التحرير في تجربة «الوطن» الجديدة لأول مرة منذ إنشائها.. وتكريم صاحب صورة «الكلاب» بممر شرفي غير مسبوق

أحمد الخطيب يهنئ «المتحدة» على إطلاق القناة الوثائقية: مصر توثق الآن تاريخها تليفزيونيا بأيديها
بقلم محمد متولي