أحمد الطاهري يعلن انطلاق مكتب القاهرة الإخبارية في الرياض قريبا

نشر الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، ورئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أبرز التفاهمات التي جرت مع المسؤولين بوزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقال «الطاهري» عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»: «على هامش المنتدى السعودي للإعلام جرت تفاهمات مع السادة المسؤولين بوزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووجدنا ترحيبًا بانطلاق مكتب قناة (القاهرة الإخبارية) في العاصمة السعودية الرياض قريبًا».

عمق العلاقات المصرية السعودية

وأضاف: «كما تم الترحيب بتبادل الخدمات الإعلامية بالنسبة للمحتوى والتدريب، بما يعمق التواصل الإعلامي بشكل يتناسب مع عمق العلاقات المصرية السعودية».

وتابع رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: «وتم التباحث حول عودة (الطبعة العربية) من مجلة روزاليوسف العريقة إلى المملكة العربية السعودية، بعد توقف دام لسنوات، وأن تكون العودة بشكل حديث وعصري، وأن تضم مقالات لكبار الكتاب في مصر والمملكة».

كما وجه الشكر لوزير الإعلام السعودي، الدكتور ماجد القصبي، والدكتور خالد الغامدي، وكيل وزارة الإعلام السعودية للعلاقات الخارجية، على الحفاوة والترحيب والانفتاح على كل ما يدفع العلاقات الإعلامية بين مصر والسعودية نحو مستوى أكثر تميزا.

ووجه الشكر أيضا للكاتب الصحفي الكبير كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، ورئيس الوفد المصري، والمستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس، ولـ أحمد نديم نائب رئيس شبكة CBC.