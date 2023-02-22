مؤشر الدولار الأمريكي يرتفع 0.22% عالميا.. و«المركزي» يوضح السبب

واصل مؤشر الدولار تحقيق مكاسبه عالميا للأسبوع الثالث على التوالي، ليرتفع بنسبة 0.22% خلال الفترة من 10 لـ17 فبراير الجاري، وفقا للنشرة الأسبوعية للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار يرتفع عالميا أمام العملات الأخرى

وأضافت نشرة «المركزي» عن أداء الأسواق العالمية، أن سعر الدولار حصد أغلب مكاسبه للأسبوع خلال جلسة تداول الأربعاء على خلفية صدور بيانات مبيعات التجزئة.

وسجل الدولار معظم مكاسبه خلال جلسة تداول يوم الأربعاء على خلفية صدور بيانات مبيعات التجزئة، والتي جاءت أقوى مما كان متوقعًا، مما سلط الضوء على قوة الاقتصاد.

سعر اليورو

وسجل سعر اليورو ارتفاعا بنسبة 0.16% بعدما أظهرت التوقعات الاقتصادية لمفوضية الاتحاد الأوروبي الخاصة بشتاء عام 2023، عند نشرها يوم الاثنين، أن الاقتصاد الأوروبي قد يتفادى الوقوع في ركود فني.

سعر الجنيه الإسترليني

فيما تراجع سعر الجنيه الإسترليني بمقدار 0.21%، لينهي بذلك تداولات الأسبوع على انخفاض، حيث أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك تباطؤ معدل التضخم في المملكة المتحدة بشكل أكبر من المتوقع خلال شهر يناير.

سعر الين الياباني

فيما كان الين الياباني أسوأ عملات العشر دول الكبار أداءً، حيث انخفض مع ارتفاع الدولار، ومع استمرار تقييم المستثمرين للآثار المترتبة على ترشيح كازو أويدا لتولي منصب محافظ البنك المركزي الياباني.