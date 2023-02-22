فحص 2000 مريض في قافلة بالشرقية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

أعلنت مديرية الصحة بالشرقية تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية الحصوة، التابعة لمركز ومدينة أبوكبير بالشرقية، التي استمرت لمدة يومين، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية

وأوضحت المديرية خلال بيان لها أن ذلك جاء في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الجمهورية «حياة كريمة»، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وإشراف السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية.

تحويل 14 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات

شملت القافلة الطبية على العديد من التخصصات الطبية هي «الباطنة، الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، أنف وأذن، المسالك البولية، الرمد، الروماتيزم والتأهيل" كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي 2024 مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 14 حالة مرضية تحتاج لإجراء عملية جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها».

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بالشرقية.