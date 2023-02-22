وصول أسرة ولاء زايد «صيدلي حلوان» لحضور محاكمة المتهمين بقتله

وصلت إلى مقر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، قبل قليل، اليوم الأربعاء، لحضور جلسة محاكمة الـ7 متهمين بقتل المجني عليه ولاء زايد المعروف إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، أسرته مرتدين اللون الأسود حزنًا على نجلهم الذي لقي مصرعه بعد تعرضه إلى استعراض القوة من قبل أسرة زوجته الأولى وسقوطه من شرفة منزله، إذ تُعقد الجلسة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي وعضوية المستشارين حسن مصطفى السايس الخولي ومصطفى حسن أبو قورة.

استعراض القوة والتلويح بالعنف

وبعد القبض على المتهمين الـ7 بينهم زوجته الأولى، بتهمة قتل المجني عليه ولاء زايد المعروف إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، تولت النيابة العامة التحقيق معهم حول ملابسات وقوع الحادث، وجهت لهم تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد الضحية.

رسائل استغاثة من المجني عليه

كما حرزت النيابة العامة الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه والمتهمين للاطلاع على الرسائل التي أرسلها المجني عليه لشقيقته يطلب إغاثتها وزوجته الثانية، وذلك بعد أن أدلت أسرته بأنه حاول الاستنجاد بهم من براثن زوجته الأولى وأسرتها.

وسألت النيابة العامة، نجل المجني عليه ولاء زايد صيدلي حلوان، والذي يبلغ من العمر 5 سنوات وكان شاهدًا على الواقعة، وقرر بأن والده سقط من شرفة شقته ولكنه لم يشاهد المشادة التي حدثت بينه وبين والدته ووالده الضحية.