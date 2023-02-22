بدء محاكمة المتهمين بقتل ولاء زايد صيدلي حلوان

بدأت جلسة محاكمة المتهمين بقتل المجني عليه ولاء زايد، المعروف إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، قبل قليل، أمام محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة في التجمع الخامس، والتي يواجهون فيها تهمة استعراض القوة ضد الضحية والتلويح بالعنف مما أدى لوفاته، وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي وعضوية المستشارين حسن مصطفى السايس الخولي ومصطفى حسن أبو قورة.

المتهمون يوم الواقعة طلبوا الصعود للمجني عليه

واستمعت هيئة محكمة جنايات القاهرة، الجلسة الماضية، إلى شاهد العقار الذي حدثت فيه واقعة مقتل المجني عليه ولاء زايد صيدلي حلوان، الذي أدلى بشهادته أمام المستشار علاء الدين سليمان شوقي، قائلًا إنَّه الساعة التاسعة صباحًا في يوم الواقعة، طلب منه بعض الأشخاص أن يصعدوا إلى شقة المجني عليه.

اتصال من والدة المجني عليه

وأضاف أنَّه تلقى اتصالًا من والدة المجني عليه، ولاء زايد، بعد دقائق من صعود المتهمين، تخبره فيه بوجود بلطجية في منزل نجلها، ليرد عليها: «ده حماه وأخوات مراته وأصحابهم»، وفوجئ بعدها بأحد الأشخاص قادمًا من شقة الضحية وهو يردد «دي شوية مشاكل عائلية بينّا ومفيش حاجة».