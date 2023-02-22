محاكمة 7 متهمين بقتل ولاء زايد «صيدلي حلوان» اليوم

تستكمل محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، بعد قليل، جلسة محاكمة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، والتي يواجهون فيها تهمة قتل المجني عليه ولاء زايد بعد استعراض القوة والتلويح بالعنف ضده.

تأجيل لحضور المتهمة الأولى

وأجلت هيئة المحكمة الجلسة الماضية التي عُقدت يوم الأحد 19 فبراير، إلى جلسة اليوم الأربعاء 22 فبراير لتعذر حضور المتهمة الأولى من محبسها.

هيئة المحكمة

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي وعضوية المستشارين حسن مصطفى السايس الخولي ومصطفى حسن أبو قورة.

استعراض القوة والتلويح بالعنف

وحسب ما جاء في أوراق القضية المعروفة إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان» والتي حملت رقم 21739 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة حلوان، والمقيدة برقم 48 لسنة 2022، فإن المتهمين يواجهون تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليه ولاء زايد، ما أدى إلى سقوطه من شرفة منزله في منطقة حلوان ووفاته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

تعديل للقيد والوصف

وكان دفاع المجني عليه ولاء زايد «صيدلي حلوان» قد طلب خلال الجلسة الماضية من هيئة المحكمة بتعديل القيد والوصف الواردين بأمر إحالة المتهمين ليكون القتل العمد بدلًا من استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد الضحية.