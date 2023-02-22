وصول المتهمين بقتل صيدلي حلوان لجلسة محاكمتهم.. وسط حراسة مشددة

وصل قبل قليل، وسط حراسة أمنية مشددة، إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، لحضور جلسة محاكمة المتهمين باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليه ولاء زايد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، إذ تُعقد الجلسة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي وعضوية المستشارين حسن مصطفى السايس الخولي ومصطفى حسن أبو قورة.

تحريات المباحث

وحسب تحريات مباحث قسم شرطة حلوان بالقاهرة، تبين أن مشادة نشبت بين المجني عليه ولاء زايد المعروف إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، وزوجته الأولى وأسرتها بسبب خلافات بينهما ورغبتهم في تطليقه لزوجته الثانية وإرغامه على ذلك.

مشادة بين المتهمين والمجني عليه

وخلال المشادة التي حدثت بين المتهمين الـ7 والمجني عليه ولاء زايد المعروف إعلاميًا بـ صيدلي حلوان، أرسل عدة رسائل إلى زوجته الثانية وشقيقته ووالدتها طالبًا منهم إغاثته من بين أيديهم، وهاتفت والدته حارس العقار الذي يقطن فيه لمساعدته.

وحين صعود حارس العقار إلى شقة المجني عليه ولاء زايد «صيدلي حلوان»، نهره المتهمين بالتدخل بينهم، مؤكّدًا له أنَّ المشاكل التي بينهم هي مشاكل وخلافات أسرية ولا علاقة له بالتدخل فيها.