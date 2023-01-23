نائب بـ «الشيوخ»: سناتر الدروس الخصوصية لا يجوز أن تكون بديلا للمدارس

طالب النائب عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، بضرورة مواجهة الدروس الخصوصية، وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي انطلقت منذ قليل، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، إن المدارس أصبحت خارج الخدمة وخاوية من الطلاب، رغم جهود الدولة في زيادة عدد الفصول الدراسية.

وأشار إلى أهمية زيادة عدد لجان لمتابعة واجد الطلاب بالمدارس على الأقل مرتين فى الأسبوع، لافتا إلى أن تطوير التعليم وضبط العملية التعليمية لن يتحقق إلا بتواجد الطالب والمعلم داخل المدرسة.

خطورة استمرار سناتر الدروس الخصوصية

وشدد النائب عاطف علم الدين، على خطورة استمرار سناتر الدروس الخصوصية، التي لا يجوز أن تكون بديلا للمدرسة، حتى نحقق المطلوب من تطوير التعليم من خلال الاعتماد على فهم الطالب وليس حفظه للمنهج.

وأضاف النائب خلال مناقشة طلب مقدم منه و20 عضوا، بشأن هجرة الطالب والمدرس للمدرسة طوال العام الدراسي من أجل الدروس الخصوصية: «نحتاج إلى كشف الإجراءات التي جرى اتخاذها لإصلاح كثير من الأوضاع الحالية في كل مراحل التعليم وأولها هجرة الطالب والمدرس للمدرسة طوال العام من أجل الدروس الخصوصية».

وأشار إلى أن الكثير من المدارس تحول لمبان لا فائدة منها، مع أن أهم دور للمدرسة هو التربية والتثقيف والتوجيه والإرشاد وبناء الشخصية ثم التعليم.

لدينا شباب ينقصه الكثير في بناء الشخصية

وتابع «علم الدين»: «أصبح لدينا شباب ينقصه الكثير في بناء الشخصية بعد أن تحولت العملية التعليمية إلى تعليم مواز في البيوت والسناتر من أجل الدروس الخصوصية التي دمرت التعليم لدينا، وجعلت القضية الأولى لدى الطالب وولي الأمر هي البحث فقط عن درجات وكيفية شراء الشهادات للانتقال إلى المراحل الأعلى».

وأضاف: «لو كان التعليم الموازي هو الحل لأغلق العالم كل المدارس»، مشيرا إلى تصريحات الطالبة الحاصلة على المركز الأول في الثانوية العامة العام الماضي التي أكدت عدم ذهابها للمدرسة واعتمادها على الدروس الخصوصية، «الأمر يستحق وقفة من وزير التربية والتعليم».

وتناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أيضًا، طلبا مقدما من النائب نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والاتصالات، و20 عضـوًا، لاستيضـاح سياسـة الحكومـة بشـأن كيفية استعادة المدرسة المصرية ريادتهـا التعليميـة فـي إطـار رؤية الجمهوريـة الجديدة.

وتناقش أيضا طلبا مقدما من النائبة دينا هـلالي، و20 عضوًا، بشأن سياسـة وزارة التربيـة والتعليم والتعليم الفني بشأن آليات تنفيذ التحاق أطفال التوحد بالمدارس.