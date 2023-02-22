تأجيل محاكمة 11 متهما في قضية «خلية الشروق الثانية» لـ20 مارس

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة محاكمة 11 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الشروق»، لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية، لـ20 مارس، صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني.

الانضمام إلى جماعة إرهابية

وبعد أن انتهت النيابة العامة، من التحقيق مع المتهمين في القضية رقم 6607 لسنة 2022 جنايات الشروق، 919 حصر أمن دولة، وجهت لهم النيابة قيام كلًا من المتهمين من الأول وحتى السادس بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتولى قيادتها بما يخالف أحكام الدستور والقوانين.

وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أنَّ المتهمين غرضهم من الانضمام إلى الجماعة الإرهابية هو تعريض حياة المواطنين للخطر، فضلًا عن قيامهم بتمويل تلك الجماعة لإحداث أغراض إرهابية.

تحقيقات النيابة العامة

وتابعت تحقيقات النيابة العامة، أنَّ المتهمين من السابع وحتى الحادي عشر انضموا إلى ذات الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها الإجرامية، ومول المتهمين من الأول إلى السابع ومن التاسع إلى الحادي عشر تلك الجماعة.

كما صنع المتهم التاسع حسب ترتيبه في أمر الإحالة طائرة لاسلكية، وصنع المتهمين من التاسع وحتى الحادي عشر متفجرات وأسلحة لاستخدامها في أغراض إرهابية بالمخالفة بأحكام الدستور والقوانين.