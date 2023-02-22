الجنايات تستكمل محاكمة 11 متهمًا في قضية «خلية الشروق» بعد قليل

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بعد قليل، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 11 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الشروق»، لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

وأجلت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، الجلسة الماضية إلى جلسة اليوم الأربعاء، 22 فبراير لفض الأحراز.

الانضمام إلى جماعة إرهابية

وبعد أن انتهت النيابة العامة، من التحقيق مع المتهمين في القضية رقم 6607 لسنة 2022 جنايات الشروق، 919 حصر أمن دولة، وجهت لهم النيابة قيام كلًا من المتهمين من الأول وحتى السادس بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتولي قيادتها بما يخالف أحكام الدستور والقوانين.

إحداث أغراض إرهابية

وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أنَّ المتهمين غرضهم من الانضمام إلى الجماعة الإرهابية هو تعريض حياة المواطنين للخطر، فضلًا عن قيامهم بتمويل تلك الجماعة لإحداث أغراض إرهابية.

وتابعت تحقيقات النيابة العامة، أنَّ المتهمين من السابع وحتى الحادي عشر انضموا إلى ذات الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها الإجرامية، ومول المتهمين من الأول إلى السابع ومن التاسع إلى الحادي عشر تلك الجماعة.

كما صنع المتهم التاسع حسب ترتيبه في أمر الإحالة طائرة لاسلكية، وصنع المتهمين من التاسع وحتى الحادي عشر متفجرات وأسلحة لاستخدامها في أغراض إرهابية بالمخالفة بأحكام الدستور والقوانين.