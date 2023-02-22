محامي صيدلي حلوان يطلب تعديل القيد والوصف بالقتل العمد

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، إلى الطلبات التي تقدم بها المدعي بالحق المدني في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، الذي طلب من هيئة المحكمة، ضم ملف إجراءات الطب الشرعي إلى ملف الدعوى، وإحالته للجنة خماسية من أساتذة الطب الشرعي لوجود قصور فني في تقرير الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة، وهل هي جائزة الحدوث من عدمه طبقًا لتصور الدعوى.

وأضاف نشأت عبدالعليم المحامي الخاص بالمجني عليه، أنه يريد ندب 3 أساتذة من الطب الشرعي، لعمل مقارنة بين التقريرين الخاصين بالمجني عليه ولاء زايد صيدلي حلوان، والتحقق من التقريرين بشكل صحيح، فضلًا عن طلبه للائحة الإجرائية لندب أساتذة الطب الشرعي، وكشف الانتداب الخاص بالأطباء من يوم 26 سبتمبر إلى يوم 29 سبتمبر من عام 2022.

وتابع محامي «صيدلي حلوان»، أنه يريد ضم كل الأحراز في القضية وفضها أمام الهيئة، لوجود تلاعب فيها بشكل كبير.

كما طلب ضم كشف سجل الاتصالات الواردة والصادرة على هواتف المتهمين الـ7، من بداية يوم الواقعة حتى نهايته، مشيرًا إلى ضرورة تعديل القيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، وإضافة تهمة القتل العمد للمتهمين، وتوجيه تهمة الاشتراك بالاتفاق والتحريض لوالدة المتهمة الأولى، وقبول الادعاء المدني شكلًا وموضوعًا وأن يؤدي المتهمين المبالغ المالية المطلوبة من المدعي بالحق المدني.