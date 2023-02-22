محافظ القاهرة يسلم 10 عربات طعام متنقلة مجهزة لذوي الهمم غدا

يدشن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، غدا، مبادرة «شبابنا يقدر»، إذ يقوم بتسليم 10 سيارات طعام متنقلة مجهزة لبدء عدد من ذوي الهمم مشروعاتهم الخاصة، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بدعم ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع.

دفع عجلة التنمية

من ناحية أخرى، بحث اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الخطوات التنفيذية اللازمة لدفع عجلة العمل بالمشروعات المتعثرة بالمحافظة خلال الاجتماع الموسع الذي ترأسه بحضور مسؤولي المشروعات وعدد من قيادات المحافظة.

وشهد الاجتماع استعراض شامل للمشروعات المتعثرة بالقطاعات المختلفة والمقترحات المقدمة لخطة العمل والجدول الزمنى اللازم لاستكمال الأعمال بتلك المشروعات.

إيجاد حلول للمشروعات المتعثرة

وأكد محافظ القاهرة أن الاهتمام بإيجاد حلول لـ المشروعات المتعثرة يأتي ضمن الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة لدفع عجلة العمل بكل القطاعات.