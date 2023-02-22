مستشار محافظ القاهرة الأسبق: مشروع مثلث ماسبيرو بعد التطوير لا مثيل له

قال حسين غزالي مستشار محافظ القاهرة الأسبق، إن منطقة مثلث ماسبيرو كانت ذات خطورة من الدرجة الثانية وفقًا للتصنيف، إذ العشوائيات مقامة على مساحة 84 فدانا من أغنى الأراضي بالقاهرة وعلى مستوى الجمهورية، إضافة إلى أنها تطل على نهر النيل، وعلى مشروع حضاري جديد وهو ممشى أهل مصر، لكنه الآن أصبح مشروعا لا مثيل له.

وأضاف في مداخلة هاتفية على شاشة القناة الثانية المصرية، أن عدد سكان مثلث ماسبيرو وفقًا للحصر الذي جرى قبل الإزالة والإخلاء، ما يقرب من 4000 أسرة، مشيرًا إلى أن المفاوضات بدأت بعهد رئيس الوزراء الراحل المهندس شريف إسماعيل بأغسطس 2020، وتنوعت التعويضات بين المادي أو السكن البديل من مناطق الإسكان أو ترك المنطقة مؤقتًا والعودة مرة أخرى مع أخذ تعويض لدفع الإيجار بالفترة المؤقتة تلك.

وأوضح مستشار محافظ القاهرة الأسبق، أنه جرى تخصيص برجين بالمنطقة التي تم تطويرها لعودة الأسر الراغبة بالعودة، كل برج حوالي 468 وحدة، والبرجين حوالي 20 طابق، ومزودين ببدروم وجراج بسعة 353 سيارة، لافتًا إلى أن المشروع أصبح يليق بماسبيرو والمباني السيادية التي بجانبه بعد أن كانت تشوه صورة مصر.