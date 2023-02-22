طريقة التقديم إلكترونيا لمسابقة 30 ألف معلم 2023 غدا «صور»

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، من خلال صفحته الرسمية على «فيس بوك»، عن وظائف شاغرة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لشغل وظيفة معلم مساعد «معلم فصل»، للصفوف الابتدائية «الأول، والثاني، والثالث» بجميع محافظات الجمهورية.

طريقة التقدم إلكترونيا لمسابقة 30 ألف معلم 2023

وأضاف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن طريقة التقدم إلكترونيا لمسابقة 30 ألف معلم 2023، والتي تبدأ غدا، تكون من خلال التوجه إلى بوابة الوظائف الحكومية من هنا، ويجرى افتتاح وبدء التقديم اعتبارا من غد 23/2/2023، وحتى 9/3/2023.

ضوابط التسجيل بوظائف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

- يجري رفع المرفقات جميعا بالألوان.

- ترفع الملفات بصيغة jpg فقط.

- لا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

- التأكد من المرفقات قبل تحميلها وفي حالة عدم مطابقتها للشروط والمستندات المطلوبة سيجري رفض الطلب.

- الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل.

- يجب عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقرره والحصول على إيصال الإيداع.

- يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي.

شروط التقدم لوظيفة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم

- يجب ألا يزيد عمر المتقدم لوظائف وزارة التربية والتعليم عن 40 عاما.

- ألا يكون قد سبق الحُكم على المتقدم للوظيفة بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم قد رُد إليه اعتباره، وأن يكون حسن السمعة، ومحمود السيرة.

- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره أربع سنوات على الأقل، وأن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام الآتية بكلية التربية أو التربية النوعية: «تعليم أساسي، ابتدائي، معلم فصل».

- ألا يقل التقدير عن مقبول، مع اجتياز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة، والكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

- سداد 24 جنيهاً لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بكل فروع البنوك الآتية: «البنك الأهلي المصري - بنك مصر - بنك القاهرة»، التي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكل محافظات الجمهورية على حساب الجها المركزي للتنظيم والإدارة رقم «9450781200 ح» حصيلة رسوم أداء الوظائف الحكومية بخلاف مصروفات الإيداع.