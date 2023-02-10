خطوات التقديم لوظيفة 30 ألف معلم مساعد.. الشروط والمستندات المطلوبة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، عن وظائف شاغرة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لشغل وظيفة معلم مساعد «معلم فصل»، للصفوف الابتدائية «الأول، والثاني، والثالث» بجميع محافظات الجمهورية.

ضوابط التسجيل بوظائف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وأوضحت الوزارة عددا من الملاحظات المهمة التي يجب اتباعها أُثناء عملية التسجيل بوظائف وزارة التربية والتعليم، حتي لا يقابل الطلب بالرفض، وهي:

- يجري رفع المرفقات جميعاً بالألوان.

- ترفع الملفات بصيغة jpg فقط.

- لا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

- التأكد من المرفقات قبل تحميلها وفي حالة عدم مطابقتها للشروط والمستندات المطلوبة سيجري رفض الطلب.

- الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل.

- يتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقرره والحصول على إيصال الإيداع.

- يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي.

30 ألف فرصة شاغرة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وموعد انتهاء التقديم

وأوضح الجهاز المركزي، وجود فرص عمل شاغرة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تصل إلى 30 ألف وظيفة معلم مساعد «معلم فصل»، وسيكون التقديم متاحاً بداية من 23 فبراير الجاري، وحتى 9 مارس 2023.

شروط التقدم لوظيفة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم

- يجب ألا يزيد عمر المتقدم لوظائف وزارة التربية والتعليم عن 40 عاما، وألا يكون قد سبق الحُكم على المتقدم للوظيفة بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم قد رُد إليه اعتباره، وأن يكون حسن السمعة، ومحمود السيرة.

- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره أربع سنوات على الأقل، وأن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام الآتية بكلية التربية أو التربية النوعية: «تعليم أساسي، ابتدائي، معلم فصل».

- ألا يقل التقدير عن مقبول، مع اجتياز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة، والكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

- سداد 24 جنيهاً لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بكل فروع البنوك الآتية: «البنك الأهلي المصري - بنك مصر - بنك القاهرة»، التي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكل محافظات الجمهورية على حساب الجها المركزي للتنظيم والإدارة رقم «9/450/781200جـ» حصيلة رسوم أداء الوظائف الحكومية بخلاف مصروفات الإيداع.

المستندات المطلوبة للتقدم إلى وظيفة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم

- الصورة الشخصية، وبطاقة الرقم القومي سارية «وجهان»، والمؤهل الدراسي، أو المؤهل الأعلى إن وجد.

- صحيفة حالة جنائية سارية و موجهة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو لوزارة التربية والتعليم أو لمديرية التربية والتعليم، والموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث.

- إيصال الإيداع البنكي، وشهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة للمتقدم إلى وظائف وزارة التربية والتعليم.

كيفية التقديم لوظائف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه للتقدم إلى وظائف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يجب التوجه إلى بوابة الوظائف الحكومية من هنا، وبدء التقديم اعتباراً من 23/2/2023، وحتي 9/3/2023.