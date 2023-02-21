فرص عمل لذوي الهمم براتب مجزي.. إليك الشروط وكيفية التقديم

يتاح التقديم على بعض الوظائف بشكل شبه يومي، ضمن مبادرة «توظيف مصر»، المقدمة من خلال وزارة الشباب والرياضة، وتشرف عليها الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإداره العامة للمبادرات الشبابية) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية.

وأعلنت شركة كبرى في مجال الخدمات حاجتها للتعيين عدد من ذوي الهمم القادرين على العمل، ونعرض تفاصيل تلك الوظائف وشروطها في السطور التالية، وفقا لما ذكرته وزارة الشباب والرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

تفاصيل وظائف لذوي الهمم

1. محاسب (خبرة من 0 إلى 2 سنة)

2. موظف موارد بشرية HRIS (خبرة من 2 الى 3 سنوات)

3. أخصائي مشتريات (خبرة أكثر من سنة)

مكان العمل: مدينة نصر (القاهرة)

شروط التقديم على الوظائف

مؤهل عالي في تخصص المحاسبة أو إدارة الإعمال.

خبرة في نفس الوظيفة.

أن يكون المقتدم مستواه جيد في اللغة الإنجليزية.

الحقوق والمميزات

راتب مجزي

عدد ساعات العمل 8 ساعات

يومين إجازة في الأسبوع

تأمين طبي عائلي واجتماعي

كيفية التقديم على الوظائف

للتقدم للوظيفة التي أعلنتها عنها وزارة الشباب والرياضة يرجى ملأ الاستمارة من خلال الضغط هنا.

كما يمكن التقديم من خلال التسجيل مباشرة على موقع توظيف مصر