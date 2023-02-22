تأجيل محاكمة 4 أشخاص لاتهامهم بقتل شاب في مشاجرة بالدقهلية

قررت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة 7 بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 4 متهمين بينهم سيدة لسماع مرافعة دفاع المتهمين، لاتهامهم بقتل شاب بعد خلاف مع جيرانه بعد سبهم زوجته والتعرض لها خلال جلوسهما أمام منزلهما بقرية الجنينة التابعة لمركز منية النصر محافظة الدقهلية إلى جلسة اليوم الخامس لدور الانعقاد في مايو المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي علي قاسم رئيس محكمة جنايات المنصورة، وعضوية المستشار وائل صفوت راشد والمستشار محي الدين محمد الكناني وأمانة سر أحمد كمال وشعبان شمس في القضية رقم 8254 لسنة 2022 جنايات منية النصر المقيدة برقم 2147 لسنة 2022 كلي شمال المنصورة.

إحالة 4 متهمين بين سيدة إلي الجنايات

وأحال المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية كلًا من «أحمد.م.إ»، و«وليد.أ.م»، و«محمود.أ.م » و«لبني.أ.م» لمحكمة الجنايات المختصة لأنهم في يوم 31 يوليو 2022 بدائرة مركز منية النصر بالدقهلية لاتهامهم بقتل المجني عليه أحمد محمد أبو الخير راشد، عمداً مع سبق الإصرار.

مقتل المجني عليه بالأسلحة البيضاء

وجاء بأمر الإحالة أنهم بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليه وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء وأدوات «مطاوي، شوم - قطعة حديدية» وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفًا بتواجده فيه وما أن ظفره به حتى كال له المتهم الأول طعنة بسلاح أبيض استقرت بجانبه الأيسر وكذا ضربة استقرت بيده اليمن قاصدين من ذلك إزهاق روحه.

تقرير الطب الشرعي لمقتل شاب في منية النصر

وتبين في التقرير الطب الشرعي أنه بفحص وتشريح جثمان المتوفى وجود جرح قطعي واقع بيسار فروة الرأس ومثله ينشأ من جراء التعدي علي المذكور باستخدام أداة لها نصل حاد أين كان نوعها، كما تبين وجود خدش محمر اللون وقع بالعضد الأيمن وجرح طعني واقع بأعلى يسار البطن شامل جميع طبقات الجلد.

وأوضح التقرير أنه الوفاة نتجت عن الإصابة الطعنية الحيوية الحديثة الواقعة يسار البطن والنافذة إلي تجوفها لما أحدثته قطع بالأمعاء والكلية اليسرى ونزيف دموي جسيم أدي إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.