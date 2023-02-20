لكمة بالرأس تتسبب في مقتل شاب بالدقهلية.. ووالدته: عاوزة حق ابني

خرج للسعي من أجل رزقه، على التوكتوك الخاص به، إلا أنه اصطدم بأحد المارة بالخطأ على قدمه مما تسبب في نشوب خلاف بينهما، فانفعل الرجل وثار بالكلمات على «السيد السيد محمد» حاول المارة العدول بينهم، إلا أن الرجل سدد لكمة بالرأس لوجه «السيد» وتركه ورحل.

عاد «السيد السيد محمد محمود هلهول»، 22 عاما من مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، بعد أن تلقى اللكمة دون أن يشعر بشئ، إلا أن أعراض غريبة بدأت تلاحقه، فاستشعرت أسرته القلق ليتحركوا به سريعًا إلى المستشفى، وحاول الأطباء معرفة سبب الأعراض التي ظهرت عليه، ليتم تشخيصه بعد أيام كثيرة بنزيف داخلي إثر اللكمة، ليستمروا في إسعافه إلا أنه فارق الحياة أثر النزيف.

صراخ وبكاء وصدمة

«عايزاه حق ابني هموت عليه يا ناس» كلمات موجعة خرجت من قلب والدته المكلومة بعد خسارتها لابنها بين ليلة وضحاها، رحل دون سابق إنذار، إذ جاء إلى المنزل على ملامحه التعب: «لقيت على وجه خربشه قلقت، قالي أنه اتخانق مع واحد بس من غير ما يجيب سيرة ضربه».

وأشارت والدته لـ«الوطن» إلى أن ابنها كان في حالة شبه إعياء مما استدعى القلق لقلبها، وأسرعت به إلى المستشفي لإسعافه، لكن ما إن سمعت بأمر نزيف داخلي سقطت من وهل الصدمة غير قادرة علي تحمل الأمر:« قالي غطوني أول يوم وبعدها تاني يوم نزل دم من أنفه، جريت بيه علي المستشفي»،

واستكملت ابنة المطرية، أن ابنها في اليوم الثالث من ضربه زادت الأعراض عليه ووصلت لحالة غضب وثورة، فقرروا عرضه علي طبيب مخ وأعصاب: «طلع لمستشفى بورسعيد العام في العناية يومين، وبعدها دخل في غيبوبة ومات بعد 11 يوما من حدوث الواقعة».

قلب مقبوض وحلم عجيب

«حلمت أني عندي فرح وبفرش كراسي الفرح»، هكذا سردت والدته عن حلمها العجيب التي رأته في منامها قبل أيام من الواقعة، فشعرت بحدوث شيء سيئ على الأبواب لينقبض قلبها وتملك الخوف منها، حتي وقع الأمر ورحل وليدها وافترشت كراسي مأتمه.

وطالبت والدة السيد السيد باسترداد حق ابنها الذي راح ضحية الواقعة: «مكنتش أعرف أن ابني مضروب لغاية ما أبوه عيط وقالي أن الناس هم اللي جابوه متشال يوم الواقعة بعد ما الراجل ضربه»، موضحة أن وليدها تلقى من العذاب ألوان في الفترة الأخيرة خاصة عرضه على أكثر من طبيب وتخصص مختلف، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل ورحل سيد صاحب ال22 عاما في مقتبل عمره.

وحررت الأسرة محضر بمركز المطرية 1336 جنح المطرية، لسنة 2023 وعرض على النيابة لاستكمال التحقيق وتم القبض على المتهم«ع.ش» وجار استكمال التحقيقات وعرضه على الطب الشرعي.