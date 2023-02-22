8 عناوين جديدة من مشروع النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة هشام عطوة صدور 8 عناوين جديدة عن مشروع النشر، وذلك في إطار استكمال الهيئة لخطة النشر.

أسماء الإصدارات الحديثة

وأوضح الشاعر جرجس شكري، أمين عام مشروع النشر بالهيئة في بيان صحفي عبر فيسبوك، أنه صدر من سلسلة آفاق عالمية ثلاثة كتب «دوستويفسكى – حياته وإبداعه» من دراسة الكتّاب الروس في القرن التاسع عشر – سيرة شخصية ، ترجمة د. سامية سليم ، وكتاب «سجادة القصيدة» منتخبات شعرية لمجموعة من الشعراء، إزرا باوند، أنا أخماتوفا، جورج سيفيريس، ياروسلاف سيفيرت وصمويل بيكت ترجمة وتقديم صبحي حديدى ، و كسارة البندق وملك الفئران لإرنست تيودور أماريوس هوفمان ترجمة طه عبد العليم.

ومن سلسلة كتابات نقدية كتاب «في غياب الحديقة» حوار متصل الزمان/ المكان في روايات نجيب محفوظ للدكتور حسين حموده ، وكتاب «رحلة شعراء الديوان من الشك إلي الإيمان» للدكتور محمد فايد هيكل.

ومن سلسلة حكايات مصر ثلاثة كتب «عقول جديدة لزمن جديد – سلامة موسى .. تجديد الفكر وتنوير الذهن» رامي عطا صديق، كتاب «سحر مصر القديمة» د. حسين عبد البصير، وكتاب «معضلة الإختيار – كيف ينتخب المصريون» محمد عز وتقديم د. أحمد زايد.

ومن سلسلة روائع الأدب أربعة أعمال في مجلة واحد للكاتب الكبير عبد الفتاح الجمل وهي: «الخوف – آمون وطواحين الهواء – وقائع عام الفيل - محب» جمع وتدقيق عائشة المراغي.