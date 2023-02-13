القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة.. وموعد اللقاء

تنظر جماهير نادي الزمالك، موعد مباراة الزمالك وسموحة المقرر إقامتها الليلة، والقنوات الناقلة للمباراة، حيث تأمل الجماهير في تحسن أداء فريق الزمالك، بعد المستوى الذي ظهر به الفريق الأول لنادي الزمالك مؤخرا، وكان آخره هزيمة الجمعة الماضي أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري، في أولى مباريات دوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة

وتنطلق مباراة الزمالك وسموحة الليلة ضمن لقاءات الأسبوع الـ18 من منافسات الدوري الممتاز، حيث يقام اللقاء على أرض ستاد برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة السابعة مساء، وتعتبر شبكة أون تايم سبورت هي القنوات الناقلة للقاء حصريا.

ويدخل نادي الزمالك مباراة الليلة، حيث يطمح في الحصول على الـ3 نقاط على حساب نادي سموحة لمصالحة جماهيره وتحسين موقعه في جدول الدوري، حيث إنّه موجود في المركز السادس برصيد 29 نقطة، في حين يأمل نادي سموحة في استغلال كبوة الزمالك حاليا، والحصول على الثلاث نقاط الغالية، ليصعد للمركز الـ11، إذ إنّه في المركز الـ12 حاليا برصيد 20 نقطة.

جدول ترتيب الدوري قبل مباراة الليلة

وجاء جدول ترتيب الدوري العام حتى الآن، كما يلي.

1- الأهلي 37 نقطة

2- بيراميدز 34 نقطة

3- فيوتشر 34 نقطة

4- المقاولون العرب 31 نقطة

5- الاتحاد السكندري 30 نقطة

6- الزمالك 29 نقطة

7- غزل المحلة 26 نقطة

8- فاركو 22 نقطة

9- أسوان 22 نقطة

10- سيراميكا كليوباترا 21 نقطة

11- المصري 21 نقطة

12- سموحة 20 نقطة

13- الداخلية 16 نقطة

14- طلائع الجيش 16 نقطة

15- إنبي 16 نقطة

16- حرس الحدود 14 نقطة

17- الإسماعيلي 13 نقطة

18- البنك الأهلي 13 نقطة