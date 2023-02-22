«مجلس الوزراء» لـ قناة الحياة: 4 محاصيل جديدة تدخل منظومة الزراعة التعاقدية

أكد السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة أنشأت -لأول مرة في تاريخ الزراعة- نظاما للزراعة التعاقدية في 4 محاصيل، لافتًا إلى أن هذا لم يحدث من قبل.

معنى الزراعة التعاقدية

وأوضح «سعد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، أن الزراعة التعاقدية معناها إعلان الدولة مسبقًا للفلاح أن أي إنتاج له من هذه المحاصيل الزراعية تشتريه منه الدولة بسعر ضمان معين، ولن يقل السعر عن «الضمان»، مؤكدًا أنه حال زيادة السعر في البورصة فإن الدولة سترفع السعر.

وأشار إلى أنه جرى الإعلان عن المحاصيل الجديدة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، وهي الذرة الشامية البيضاء والذرة الصفراء وفول الصويا وعباد الشمس، مؤكدًا أنه جرى اختيار هذه المنتجات بعناية لسد فجوة نحتاجها جميعًا فيما يخص الزيوت والأعلاف.

الزراعة لديها خطة بالمساحات المستهدفة

ولفت إلى أن وزارة الزراعة لديها خطة بالمساحات المستهدفة، مشيرًَا إلى أن سعر الضمان للذرة الصفراء بلغ 9500 جنيه للطن، وسعر طن عباد الشمس بلغ 15 ألف جنيه، و18 ألف جنيه سعر طن فول الصويا.

وأضاف أن وزارة الزراعة وفرت تقاوي محسنة جرى اعتمادها وتوفير جميع التقاوي المعتمدة من مراكز البحوث، مشددًا على عدم وجود أي مشكلة في التقاوي.