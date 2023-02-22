تطورات الحالة الصحية لنجل الفنان محمد ثروت: «الاختبارات للشجعان»

كشف المخرج والفنان أحمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت، تطورات حالته الصحية بعد إصابته منذ أيام بجلطة في الشرايين.

وكتب أحمد ثروت عبر تطبيق ستوري بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام: «الاختبارات للشجعان، لأن الجبناء لا يخوضون المعارك، ويعلم الله أنني أقاوم أيام أقوى مني، وكلي إيمان الحمدلله ألف مرة دعواتكم ليا».

أزمة أحمد ثروت الصحية

وتعرض الفنان أحمد ثروت منذ 9 أبام لأزمة صحية دخل على إثرها المستشفى، وتبين إصابته بجلطة في الشرايين، ويستدعي تواجده تحت الملاحظة فترة حتى تستقر حالته الصحية.

ومن جهة أخرى، حرص المطرب الكبير محمد ثروت علي طمأنة جمهوره عن حالة نجلة الصحية، إذ نشر صورة تجمعه مع نجلة المطرب والمخرج أحمد ثروت عبر حسابه الشخصى بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلق محمد ثروت قائلا: «حابب أطمنكم الحمد لله أحمد في تقدم واستجابة للعلاج من الجلطة، والآن يخضع لبروتوكول طبي لجهاز المناعة والجهاز العصبي».