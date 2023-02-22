قناة إكسترا نيوز تبرز ملف «الوطن» عن مشروعات «حياة كريمة» في أسوان

عرض برنامج «هذا الصباح»، الذي تقدّمه الإعلامية أمل صالح، على قناة extra news، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، بشأن مشروعات التنمية في محافظة أسوان، بعنوان «المبادرة تُغير قرى أسوان بـ1231 مشروعا خدميا بتكلفة 26.8 مليار جنيه».

التنمية في مصر

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إنّ الاهتمام بصعيد مصر يأتي في إطار استراتيجية الدولة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة والعدالة الجغرافية، مشيرًا إلى أنّ التنمية أصبحت تتمتع بالعدالة الجغرافية الآن، فالوجه البحري والصعيد وكل أنحاء الجمهورية تشهد مشروعات تنموية كبرى، بعد أن كانت المشروعات مقتصرة على القاهرة الكبرى والإسكندرية، وبعض المحافظات الرئيسية.

عدالة في توزيع التنمية

وأضاف «رائف»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح»، تقديم أمل صالح عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ هناك عدالة في توزيع التنمية الآن، ما ترتب عليه تحقيق التنمية المستدامة الحقيقة، حيث يتم توزيع المشروعات القومية على المحافظات مع استخدام الموارد الطبيعة للدولة واستغلال الثروات البشرية من خلال توفير فرص عمل لهم في كل المحافظات المختلفة، وبالتالي تقل فكرة الهجرة الداخلية.