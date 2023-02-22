الرئيس الأمريكي يعلن عقوبات جديدة في الذكرى الأولى للأزمة الروسية الأوكرانية

ساعات قليلة، وتمر الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية التي بدأت في فجر 24 فبراير 2022 بعد إعلان الجيش الروسي دخول جزء من الأراضي الأوكرانية لحماية 4 أقاليم، أعلنت استقلالها عن أوكرانيا والانضمام إلى روسيا التي أعلنت الدعم الكامل لهذه الأقاليم دون رجعة حتى إذا جرى إعلان فرض عقوبات اقتصادية وعسكرية عليها.

تعليق بابا الفاتيكان مع مرور سنة على الأزمة الروسية الأوكرانية

بدوره أوضح البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان ورئيس الكنيسة الكاثوليكية خلال العظة الأسبوعية له بحسب راديو «فرنسا الدولي» إن «النصر المبني على الأنقاض لن يكون أبدا انتصارا حقيقيا» في إشارة إلى استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية ومرور الذكرى الأولى لها.

تحرك أوكراني مع اقتراب الأزمة الروسية الأوكرانية

مع اقتراب الذكرى الأولى لأزمة روسيا وأوكرانيا، أعلنت دولة أوكرانيا أنها ستعمل على اتخاذ إجراءات تأمين إضافية في عدد من المناطق بمناسبة مرور الذكرى السنوية الأولى للأزمة الروسية الأوكرانية، وأشارت الإدارة العسكرية الإقليمية إلى أنه في الفترة من 23 إلى 25 فبراير، يجرى تنفيذ إجراءات أمنية إضافية مع إتاحة العمل عن بعد لمعظم المكاتب العامة والشركات عدا مرافق البنية التحتية الحيوية.

عقوبات جديدة في الذكرى الأولى للأزمة الروسية الأوكرانية

بدورها أوضحت إدارة الرئيس الأمريكي جوزيف بادين، أن هناك عقوبات جديدة يجرى فرضها على 200 فرد وكيان روسي مع اقتراب الذكرى الأولى للأزمة الروسية الأوكرانية، ويأتي هذا الأمر بعد إعلان سابق عن مساعدت أمريكية لأوكرانيا بقيمة 460 مليون دولار.