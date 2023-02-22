فساتين سهرة موضة شتاء 2023.. الطويل للفتيات والقصير المرزكش للمراهقات

تفضل الفتيات في الأفراح والحفلات ارتداء الفساتين المميزة، وتحرص على أن تكون مناسبة لموضة هذا العام من حيث التصميم والألوان والخامة، من أجل الظهور بإطلالة عصرية.

وتنتشر حاليا موضة الفساتين المنقوشة ويفضل ارتداء اللون الزهري مع طرحة ستان من نفس لون الفستان مع حذاء مدبب يحمل لون فستان الخطوبة، بحسب مصممة الأزياء، بسمة سليم، في حديثها برنامج «هي وبس» عبر «سي بي سي».

أجمل فساتين سهرة موضة شتاء 2023

ويعد فستان «الترتر» من موضة فساتين سهرة شتاء 2023 سواء كان فستان طويل، ميدي أم قصير، وكذلك فستان الجلد بمختلف أشكالها وألوانها بألوان هادئة أو بتدرجات ملفتة تناسب كل السيّدات.

فساتين مطرزة

وتعد فساتين السهرة ذات الأكمام المنفوخة، موضة منتشرة بين الفتيات، ويفضل الكثير من البنات ارتداء فساتين الخطوبة المطرزة بالكامل، ويمكن ارتداء فستان أحمر مطرز ومزود بحزام من نفس لونه، ومميز بأكتافه العالية، للحصول على إطلالة جميلة وأنثوية، أما الفستان الأبيض فهو من الأساسيات، واختارته الكثيرات من مدونات الموضة تصميمات الفساتين المطرزة.

فساتين سهرة مستقيمة القصة

فساتين السهرة مستقيمة القصة واحدة من أبرز التوجهات الحديثة في الأزياء فقد شغلت قسم كبير من مجموعات الأزياء الجاهزة، ومن أبرزها الفساتين المونوكروم التي تمزج بين اللونين الأبيض والأسود، ومنها الفستان الأسود طويل الكمين مزين بالورود البيضاء الكبيرة في الجزء العلوي منه وعلى أحد الأكمام، أو الأسود المزين بالدانتيل حول الصدر والخصر، أو الأسود بذيل طويل مطرز بالأبيض.

فساتين سهرة بأكمام منفوخة

وهي موضة الثمانينات وعادت بقوة في هذه الأيام لتصدرت صيحات الموضة، والفساتين ذات الأكمام المنفوخة رقيقة جدا وعصرية أيضا، وتكون مناسبة في الحفلات وخاصة الفستاين الميتالك أو المزينة بالترتر حيث تكون لافتة للأنظار وجذابة، والاستايل القصير منها يكون في غاية الأناقة لا سيما في حالة ارتدائه مع كولون أو جوارب شفافة في الجو البارد.

فساتين سهرة واسعة

تناسب الفساتين الواسعة الفتيات والسيدات ذوي الجسم الممتلئ، لأنها تجعلهن يتحركن براحة تامة خاصة إذا كانت تلك التصاميم بخامات ناعمة، فضلاً عن أنها تخفي عيوب أجسامهنّ وتزيد من ثقتهن، حيث تتنوع تصميماتها وخاماتها وألوانها لتناسب مختلف الأذواق، ومنها الكاجوال المناسب للإطلالات النهارية أو الراقي الذي يليق بالمناسبات اليلية، وتعتبر الفساتين الواسعة الكاجوال من أبرز التصاميم المريحة للمرأة.

فساتين سهرة فخمة

تفضل الفتيات اختيار الفساتين الفخمة في الشكل والتصميم، وأوضحت مصممة الأزياء، راندا يسري، في حوار لها في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، أن الألوان الموضة لهذا العام كثيرة، وعلى رأسها الون البنفسجي الفاتح، التيل، أو الأزرق مع إضافة بعض الإكسسوارات البسيطة، لتعطي مظهرًا راقيًا.

فساتين سهرة طويلة

تتصدر فساتين «الدانتيل» القائمة الأكثر تفضيلاً فهو من الأقمشة المفضلة للفتيات ومصممي الأزياء، ويوجد أنواع مختلفة من فستان الدانتيل، وهو يعطي انطباعًا بأن الجسم نحيف ويخفي الدهون بأي منطقة بالجسم، ويجعل الجسم يبدو مشدوداً في الأماكن المترهلة، ويمنحك الفستان الطويل ذو القصات المنحنية مجالًا واسعًا لإظهار انقسامات الجسم، وتعطي تفاصيل الدانتيل الشفافة مظهرًا ساحرًا.

فساتين سهرة قصيرة

ويفضل البعض فستاتين السهرة القصيرة بموديلات متنوعة وألوان مختلفة تناسب أذواقهن، وتدل الفساتين القصيرة المشجرة بألوان ذاهية علي الشقاوة وروح الحياة وتناسب المراهقات، والبعض يفلها باللون الموحد لتكون الإطلالة أكثر كلاسيكية ومناسبة للسهرة سواء كانت خطوبة أو حفلة، أو حتى زفاف.

وبغض النظر عن نوع الفستان وتصميمه فإن معظم الفتيات إلى اختيار إطلالة هادئة وبسيطة وأن يكون لونها ليس ملفتا للنظر كثيرا، خاصة إذا كانت في احتفالات عائلية، يمكن مع هذه الإطلالة ارتداء حذاء بكعب عال، مع اعتماد تسريحة شعر مرفوعة، وترك خصلات جانبية، لتضفي على إطلالتها قدرا من الجاذبية والأناقة، فالشعر المنسدل للوراء، وعلى جانبي الوجه، يبرز جمال الفستان.