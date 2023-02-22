فساتين الخطوبة في شتاء 2023.. «الأزياء المنفوشة موضة»

تميل الفتيات في المناسبات المختلفة إلى معرفة أحدث صيحات الموضة، وتهتم بمعرفة التفاصيل مثل اللون، القماش، والتصميم المناسب لها، من ناحية الوزن والإمكانيات المادية.

وينصح خبراء التجميل ومصمموو الأزياء، أن تحافظ العروس، على اختيار التصميم المناسب لوزنها، فلا ترتدي فستانا ضيقًا، إذا كانت ممتلئة، ولا ترتدي فستانا واسعا جدا، إذا كانت نحيفة، لأن ذلك يساعد على التقليل من جاذبيتها، ويشعرها بعدم الراحة، أثناء احتفالها بالخطوبة وتستعرض «الوطن»، أفكارًا لأجمل فساتين خطوبة، موضة شتاء 2023.

فساتين خطوبة منفوشة

قالت مصممة الأزياء، بسمة سليم، في حوار لها في برنامج «هي وبس»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية رضوى الشربيني، إن الموضة المنتشرة حاليا في فساتين الخطوبة، هي الفساتين المنفوشة، موضحة أنه يفضل أن ترتدي العروس فستانًا زهريًا منقوشًا، مع طرحة ستان من نفس لون فستان الخطوبة، إذا كانت العروس محجبة، بالإضافة إلى ارتداء حذاء مدبب يحمل لون فستان الخطوبة.

فساتين خطوبة للمحجبات

وأضافت مصممة الأزياء، أن موضة فساتين الخطوبة للمحجبات لعام 2023، هي الفساتين السواريه المصممة من الساتان، موضحة أنها الأنسب بالنسبة للعروس التي تبحث عن إطلالة ناعمة وأنيقة في هذا اليوم المميز لها، كما أنه يعد مناسبا إذا كان الاحتفال بحفلة الخطوبة، سيكون في المنزل مع العائلة.

وتابعت أنه يمكن أن تختار فستان ذا لون أخضر زمردي، بقصة الـWrap الرائجة، وترتديه مع حذاء Pointy شفاف، ولف طرحة شيفون بإحدى درجات النيود.

فساتين خطوبة مطرزة

وذكرت «سليم» لبرنامج «هي وبس»، أن فساتين السهرة ذات الأكمام المنفوخة، لازالت موضة منتشرة بين الفتيات، ويفضل الكثير من البنات ارتداء فساتين الخطوبة المطرزة بالكامل، موضحة أنه يمكنها أن تدري فستان أحمر مطرز ومزود بحزام من نفس لونه، ومميز بأكتافه العالية، لتحصل العروسة على إطلالة جميلة وأنثوية.

فساتين خطوبة فخمة

وقالت مصممة الأزياء، راندا يسري، في حوار لها في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة «سي بي سي»، إن فساتين الخطوبة، التي تفضل أن تختارها البنت، تكون في غالبا فخمة الشكل والتصميم، موضحة أن الألوان الموضة لهذا العام كثيرة، وعلى رأسها الون البنفسجي الفاتح، التيل، أو الأزرق مع إضافة بعض الإكسسوارات البسيطة، لتعطي مظهر راقي.

وتابعت «مصممة الأزياء»، أن الألوان يكون للعروسة حرية الإختيا فيها، موضحة أن هناك الكثير من الفتيات لا يردن اتباع لون معين، وإنما يفضلن ارتداء اللون المفضل لهم، حتى وإن كان غير موضة هذا العام، التي ستحتفل فيه بحفلة الخطوبة.

فساتين خطوبة طويلة:

وأضافت «يسري»، إلى أن معظم البنات تميل إلى اختيار إطلالة هادئة وبسيطة لفساتين الخطوبة، كما أنها تفضل أن يكون لونها ليس ملفتا للنظر كثيرا، خاصة إذا كان الاحتفال بحفلة الخطوبة، ستكون عائلية، موضحة أنه يمكن مع هذه الإطلالة ارتداء حذاء بكعب عال، مع اعتماد تسريحة شعر مرفوعة، مع ترك خصلات جانبية، لتضفي على إطلالتها قدرا من الجاذبية والأناقة.

فساتين خطوبة قصيرة

وذكرت «مصممة الأزياء»، في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، إن الفتيات خاصة غير المحجبات، يفضلون الإطلالة المختلفة، في حفلات الخطوبة، موضحة انه من الممكن أن ترتدي العروس، فستنانا قصيرا باللون الأحمر، برقبة عالية، وأكمام طويلة وواسعة، بالغضافة إلى أنه من المفضل أن تجعل العروس تسريحة شعرها مختلفة، فالشعر المنسدل للوراء، وعلى جاني الوجه، يبرز بشكل كبير جمال فستان الخطوبة الخاص بها.