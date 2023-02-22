محافظ قنا يشارك فتاة «كريمة النسب» حفل زفافها

شارك اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، في حفل زفاف إحدى فتيات كريمات النسب بمدينة قنا، فور تلقيه دعوة للحضور، جاء ذلك بحضور الشيح ماهر علي جبر وكيل وزارة الأوقاف، حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي السابق، الدكتورة هدى السعدي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، والنائبة نجلاء باخوم عضو مجلس النواب، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

محافظ قنا يقدم التهنئة للعروسين

قدم محافظ قنا، التهنئة للعروسين وأوصاهما بحسن المعاملة، وأن يكونا مثالاً يحتذى به في المودة والرحمة، داعيا الله عز وجل ان يبارك لهما، وأن يرزقهما الذرية الصالحة.

كما حرص على تبادل الأحاديث الودية والتقاط الصور التذكارية مع العروسين، مؤكدا أن الدولة تسعى جاهدة إلى توفير كل سبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدني، من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية، لتحقيق حياة أسرية كريمة لهن، بالإضافة إلي تقديم الدعم وتوفير مزيد من الرعاية والحماية المجتمعية لكل أبناء مصر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أعرب الداودي، عن شكره للقائمين على هذا الحفل من التنفيذيين ومؤسسات المجتمع المدني، لمساهمتهم في إدخال البهجة والسرور على نفوس وقلوب العروسين، مؤكدا أنه لن يتوانى لحظة في تلبية الدعوة بحضور حفل زفاف الفتيات اليتيمات، وأن يكون وكيلا عنهن في عقد قرانهن.

سعادة الزوجان في قنا

وأبدى العروسان سعادتهما بحضور المحافظ حفل زفافهما، وإدخال الفرحة على قلب العروسين، بوصفه «راعيًا لجميع أبناء المحافظة»، حسب وصفهما.