محافظ قنا وكيلا لعروس من فتيات «دار الرحمة» خلال عقد قرانها 

شهد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عقد قران وزفاف إحدى فتيات دار الرحمة بنجع حمادي، كوكيل عنها.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وقدري الشعيني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، وعبداللاه خبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، والدكتورة سلمى القاضي مديرة فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بقنا، وزينب رضوان مديرة الدار، وعدد من فتيات دار الرحمة بنجع حمادي.

هنأ محافظ قنا العروس بعقد قرانها وزفافها، متمنيا لها زواجا مباركا وتكوين أسرة صالحة تنعم بالحياة السعيدة، موصيا زوجها بأن يعاملها بالحسنى، وتبادل الأحاديث الودية والتقاط الصور التذكارية مع العروسين.

ولفت إلى أن الدولة تسعى جاهدة إلى توفير كافة سبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة الأيتام، وتقديم يد المساعدة وتوفير مستلزمات تجهيز الفتيات الأيتام لتخفيف أعباء الزواج عن كاهلهم، لتحقيق حياة أسرية كريمة لهن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

توفير فرص عمل للفتيات

ومن جانبه قال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، إنه بناء على توجيهات اللواء محافظ قنا، وفرت مديرية التضامن الاجتماعي فرص عمل مستدامة لفتيات دار الرحمة بنجع حمادى، من خلال الأنشطة المقامة بالجمعية، لتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية لهن، وتقديم يد المساعد في سداد كافة الاحتياجات الأساسية واستكمال الأثاث والتجهيزات الخاصة بمنزل الزوجية، بالتعاون مع مؤسسة التكافل الاجتماعي، وجمعية الوعي الإسلامي المسند لها الدار.

كما قدمت زينب رضوان، مديرة الدار الشكر لمحافظ قنا، على حضوره ومشاركته في عقد قران الفتاة الثامنة، من فتيات الدار ، وإدخال الفرحة على قلب العروسين، ودعمه الدائم الذي يقدمه لفتيات الدار، ومساعدتهن في بناء حياة أسرية جديدة، لافتًا إلى أن إدارة الدار بالتعاون مع مؤسسة التكافل الاجتماعي، وجمعية الوعى الإسلامي تسعى جاهدة إلى تلبية كافة احتياجاتهن، وتوفير مصدر دخل ثابت للفتيات، لمواجهة متطلبات الحياة.

وخلال حفل الزفاف قدمت فتيات الدار فقرات استعراضية على الأغاني الوطنية، والأفراح، تعبيرا منهم عن فرحهم بحضور المحافظ، كما قدمت العروس فقرة شعرية عن الأب تعبيرًا عن شكرها لحضور المحافظ عقد قرانها كوكيلا عنها.

ثامن فتاة في دار الرحمة

يذكر أن فتاة دار الرحمة صابرين، هي ثامن فتاة يتم زواجها من فتيات الدار، وكان المحافظ وكيلا عن الفتيات إيمان التي تزوجت فى شهر أكتوبر 2021، ورحمة التى تزوجت فى شهر يناير الماضي، وفاطمة وسناء اللتان تزوجتا في مايو الماضي وفادية ومنى اللتان تزوجن في أغسطس الماضي، ونورا التي تزوجت في أكتوبر الماضي.