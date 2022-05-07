محافظ قنا وكيلا عن عروسين من فتيات دار الرحمة بنجع حمادي في عقد قرانهما

شارك اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، في عقد قران وزفاف فتاتين من دار الرحمة الإسلامية بمدينة نجع حمادي، كوكيل عنهما، وذلك بحضور محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، و عبد اللاه خبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، والمهندس عمرو عبد العزيز حسن رئيس جمعيه اللواء الإسلامي، وزينب رضوان مديرة دار الرحمة بنجع حمادي.

محافظ قنا يهنئ العروسين بزفافهما

وهنأ محافظ قنا العروستين بعقد القران والزفاف السعيد، متمنيا لهما زواجا مباركا وحياة سعيدة، موصيا زوجيهما بأن يعاملهن بالحسنى، موضحا أن المحافظة بالتعاون مع مؤسسة التكافل الاجتماعي ساهمت فى توفير جهاز العروستين ومفروشات منزل الزوجية لكل منهن، للتيسير من زواجهما، مؤكدا أن الدولة تسعى جاهدة إلى تقديم يد المساعدة ومستلزمات تجهيز الفتيات الايتام لتخفيف أعباء الزواج عنهن، لتحقيق حياة أسرية كريمة لهما.

وأوضح الداودى أنه التقى فى وقت سابق بالشابين المتقدمين للزواج من فاطمة و سناء للاطمئنان على حسن أخلاقهما ومدى جديتهما وقدرتهما على الحفاظ على الفتاتين وتوفير حياة كريمة لهما، ثم شهد على مراسم خطبة العروسين بمكتبه فى شهر فبراير الماضي، كما حرص على تبادل الأحاديث الودية والتقاط الصور التذكارية مع العروسين، تأكيدا منه على حرصه الدائم لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لفتيات الدار ومعاملتهن كبناته.

الداوي: أسعر بسعادة غامرة عندما أكون وكيلا عن عروس يتيمة

وأضاف الداودي أنه يشعر بالسعادة عندما يكون وكيلا لفتاة يتيمة، وأن الايتام لم يختاروا الوضع الذي وجدوا أنفسهم فيه، وعلينا أن نكون بجوارهم في كل المناسبات، وأن نساهم في رسم البهجة علي وجوههم، مؤكدا أنه لن يتوان عن الذهاب الي أي مركز أو قرية في المحافظة ليكون وكيلا عن الفتيات اليتيمات في عقد قرانهم.

يذكر أن فاطمة وسناء هما ثالث ورابع فتاه من فتيات دار الرحمة يتم زفافهما خلال الـ 7 أشهر الماضية، وكان المحافظ وكيلا عن الفتيات الأربع، إيمان التى تزوجت فى شهر أكتوبر 2021, و رحمة التى تزوجت فى يناير الماضي ، وفاطمة و سناء اللتين تزوجتا اليوم.