أستاذ طب الحالات الحرجة لقناة الحياة: لا توجد لقاحات لفيروس ماربورغ.. وانتشاره ليس سريعا

قال الدكتور حاتم سليمان، أستاذ طب الحالات الحرجة بلندن، إنّ فيروس ماربورغ اكتشف لأول مرة في أفريقيا، ثم في أحد المعامل بمدينة ماربورغ الألمانية، ومن هنا أطلق عليه فيروس ماربورغ، وعندما بدأ يصيب البشر كانت أعراضه مميتة، ونسبة الوفاة منه تصل إلى 80%، لافتًا إلى أنه ليس سريع الانتشار ولا يزال موجودا في أماكن قليلة بالعالم ومصر ليست منها، مؤكدا أنه ليس في خطورة كورونا أو الفيروسات التنفسية على مستوى الانتشار.

فيروس لا يفرق بين كبير وصغير

وأضاف سليمان، خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، من تقديم الإعلامية لبنى عسل: «هذا الفيروس لا يفرق بين صغير وكبير ولكنه في الغالب يصيب البالغين وينتقل عن طريق التواصل المباشر والسوائل البشرية من شخص لآخر، ويؤدي إلى أعراض شديدة جدا تصل إلى نزيف مستمر وحمى شديدة، وقد يؤدي إلى الوفاة».

فترة حضانة طويلة

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بلندن: «فيروس ماربورغ يستغرق أياما أطول من 4 أيام لأسبوعين حتى ظهور الأعراض، وهذه الأعراض تبدأ بحمى شديدة وارتفاع كبير في درجة الحرارة وتكسير في الجسم والعضلات، ثم يبدأ يظهر الطفح الجلدي ونزيف في الجهاز الهضمي وقيء دموي، وفي الحالات الشديدة جدا تحدث تشنجات ومشكلات في الجهاز العصبي نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وحتى الآن لا توجد لقاحات له».