«التموين»: استمرار صرف سلع فبراير حتى نهاية الشهر.. النسبة تخطت 90%

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار صرف السلع التموينية المستحقة لحاملي البطاقات عن شهر فبراير الجاري، حتى نهاية الشهر، يوميا من منافذ البقالين التابع لها البطاقات في النطاق الجغرافي.

نسبة صرف السلع التموينية عن شهر فبراير

وتلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، تقريرا من شركتي الجملة، أكد انتظام صرف السلع لأصحاب البطاقات التموينية على مستوى الجمهورية بنسبة تخطت 90% من إجمالي البطاقات والبالغ عددها 23 مليون بطاقة تموينية مدرجة على منظومة الدعم يستحق عليها 64 مليون مواطن حصة السلع التموينية الشهرية.

وأكد التقرير استمرار الضخ السلعي من مخازن الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى منافذ البقالين، لتوفير مستحقات المواطنين من سلع التموين.

أسعارالسلع التموينية لشهر فبراير 2023

وتستمر منافذ البقالين في صرف السلع التموينية بالأسعارالتالية:

1- سكر معبأ كيلوجرام بسعر 10.5 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 25 جنيهًا.

3- أرز معبأ كيلوجرام بسعر 10.5 جنيه.

4- مكرونة 800 جرام بسعر 12 جنيها.

5- مكرونة 400 جرام بسعر 6 جنيها.

6- عدس مجروش 500 جرام بسعر 12 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جرام بسعر 7.5 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كيلوجرام بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جرام بسعر 30 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جراما بسعر 3.5 جنيه.

11- صلصة 300 جرام بسعر 6 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جراما بسعر 7.50 جنيه.

15- جبنة تتراباك 500 جرام بسعر 14 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كيلوجرام بسعر 20 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 10.5 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جراما بسعر 2.25 جنيه.

19- صابون تواليت 125 جراما بسعر 6.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جراما بسعر 20 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 5 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جرام بسعر جنيه واحد.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جراما بسعر جنيهين.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جراما بسعر 3 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج 8 مكعبات بسعر 5.25 جنيه.