انخفاض سعر كيلو الأرز في المجمعات الاستهلاكية.. 5 كيلو حد أقصى للفرد

توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية، الأرز الأبيض المعبأ بسعر مخفض للمواطنين من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى المحافظات والبالغ عددها 1300 مجمع استهلاكي يوفر السلع لجميع المواطنين بدون البطاقات التموينية بالسعر الحر للسلع.

سعر كيلو الأرز الأبيض في المجمعات الاستهلاكية

ويأتي سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ الذي تتيحه وزارة التموين، ويتم ضخه للمواطنين في فروع المجمعات الاستهلاكية بسعر 14.50 جنيها للكيس المعبأ وزن 1 كيلو جرام، وذلك بتخفيض أكثر من 4 جنيهات عن سعر الأرز المعبأ في السلاسل التجارية الخاصة والذي يتخطى سعر الكيلو فيه 18 جنيها.

الحد الأقصى لشراء الأرز الحر من المجمعات

وتضع المجمعات الاستهلاكية حدا أقصى لكمية الأرز الحر المتاح شراؤه عند 5 أكياس أرز كحد أقصى للفرد الواحد، وذلك لمنح الفرصة أمام جميع المواطنين الاستفادة من السلع وأسعارها المطروحة في المجمعات، ولمنع التجار من الشراء بكميات كبيرة.

فيما يستقر سعر الأرز في التموين الذي يصرف لحاملي البطاقات كسلعة أساسية مدعمة عند 10.50 جنيهات، إذ يستحق الفرد على البطاقة كيسا واحدا ضمن الحصة السلعية للبطاقة من الدعم، كما تستكمل حاليا منافذ بقالي التموين صرف مقررات شهر فبراير لحاملي البطاقات ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر.