المطاعم السياحية تستعين بمطربين لجذب الرواد للخيّم الرمضانية

قال محمد فتحي، رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن بعض المطاعم السياحية التي ستقيم خيّم رمضانية خلال شهر رمضان هذا العام ستستعين بعدد من المطربين لجذب أكبر عدد من الرواد لزيارتها خلال الفترة من بعد الإفطار وحتى قبل السحور.

الخيم الرمضانية خلال رمضان المقبل

وأضاف لـ «الوطن»، ان كافة المؤشرات تؤكد أن عدد الخيم الرمضانية التي ستقيمها المطاعم السياحية هذا العام ستكون أقل بكثير من سنوات ما قيل جائحة كورونا التي ضربت العالم أواخر عام 2019.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تشهد الفترة ما بين الإفطار والسحور إقبالا جيدا من المواطنين على المطاعم والمنشآت السياحية وذلك لتناول المشروبات الساخنة والباردة وأطباق الحلويات الرمضانية، موضحا أن العديد من الأسر فضلا عن المجموعات الشبابية تفضل قضاء ساعات الليل ما قبل السحور في المطاعم السياحية.

وأشار إلى أن كافة المطاعم والمنشآت السياحية تعلم جيدا أن إقبال الرواد على تناول وجبتي السحور والإفطار خلال شهر رمضان المقبل سيكون قليل وذلك وفقا لدراسات السوق وللعديد من الاعتبارات لعل أهمها الحالة الاقتصادية التي يمر بها العديد من الأسر المصرية وعزوف الكثير عن تناول الوجبات خارج المنزل.

حفلات إفطار جماعي بالمطاعم خلال رمضان

من جهته، قال علي كامل منصور، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالدلتا ومدن القناة أن بعض المطاعم تلقت حجوزات بصفة مبدئية من بعض الشركات والمؤسسات لإقامة حفلات إفطار جماعية للعاملين بها خلال شهر رمضان، موضحا أن تلك الحجوزات ضعيفة جدا حتى الآن ومن المتوقع أن ترتفع نسبيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأشار إلى أن نسب إشغال المطاعم خلال وجبتي السحور والإفطار خلال شهر رمضان ستكون متوسطة ولن تبدأ في الارتفاع إلا في الأسبوع الأخير من شهر الصوم والذي ستبدأ فيه الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية.