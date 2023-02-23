أسعار الذهب في محال الصاغة اليوم.. عيار 18 يسجل 1449 جنيهًا

كشف نادي نجيب، عضو شعبة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية بالقاهرة، عن أسعار الذهب اليوم في مصر، وبينها سعر جرام الذهب عيار 21، في محال الصاغة وأسواق المال، تزامنا مع انخفاض أسعار الذهب عالميا، حيث بلغ سعر الأوقية نحو 1830 دولارًا اليوم.

ونظرا للأقبال المستمر على شراء الذهب عيار 21، من جانب الراغبين في حفظ مدخراتهم المالية أو المقبلين على الزوج، نستعرض خلال التقرير التالي سعر جرام الذهب عيار 21 دون حساب الضريبة والدمغة والمصنعية.

أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر

وتباينت أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر، بمحال الصاغة في بداية تعاملات اليوم، وجاءت الأسعار كالتالي:

- الذهب عيار 24 سجل اليوم سعر 1920 جنيهًا للبيع، و1931 جنيها للشراء.

- الذهب عيار 21 بلغ سعره اليوم 1680 جنيها للبيع، و1690 جنيها للشراء.

- الذهب عيار 18، بلغ سعره اليوم 1440 جنيهًا للبيع، و1449 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

- الجنيه الذهب سجل سعره، 13.440 جنيها للبيع، و13.520 جنيها للشراء.

يذكر أن البنك المركزي المصري، أكد في بيان سابق صادر عنه، عن أداء الأسواق العالمية، انخفاض سعر أوقية الذهب عالميا بنسبة 1.24%، حيث استقرت عند مستوى 1,842.36 دولار، وهو مستوي يعتبر الأدنى خلال تداولات الأسابيع من 10 إلى 17 فبراير الحالي، مع استمرار ارتفاع الدولار.