«المركزي» يطرح أذون خزانة بـ77.5 مليار جنيه.. والبنوك تطلب رفع سعر الفائدة

يعتزم البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح أذون خزانة آجال 3، 6، 9 أشهر وعام، الثلاثاء المقبل الموافق 28 فبراير 2022، بحسب نتائج تعاملات سوق أدوات الدين قصيرة الأجل، بقيمة إجمالية 77.5 مليار جنيه، لتدبير سيولة للإنفاق على بنود الموازنة العامة للدولة.

4 آجال لطرح أذون الخزانة

أعلن «المركزي»، طرح أذون آجال 3 أشهر بقيمة 13 مليار جنيه، وأذون 6 أشهر بقيمة 20 مليار جنيه، وكذلك طرح أذون الـ9 أشهر بقيمة 21 مليار جنيه، و23.5 مليار جنيه لأذون خزانة آجل عام واحد.

سعر الفائدة على أعتاب الـ23%

وارتفعت أسعار الفائدة على أذون الخزانة في نتائج العطاء الأخير، لتصل 22.273% على أذون مدة عام واحد، و22.260% سعر عائد على أذون الـ9 أشهر، و20.502% سعر فائدة على أذون الـ3 أشهر، و21.767% على أذون الـ6 أشهر.

البنوك تطلب رفع سعر الفائدة لـ24.5%

فاقت طلبات البنوك والمؤسسات على الاكتتاب في أدوات الدين قصيرة الأجل، المستوى المقبول من جانب البنك المركزي المصري، وطلبت البنوك والمؤسسات في عروض الاكتتاب المقدمة، رفع سعر الفائدة لـ24.551% على أذون عام واحد، و14.500% على أذون الـ9 أشهر، و21.851% على أذون الـ6 أشهر و20.627% على أذون الـ3 أشهر.

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، ثبتت أسعار الفائدة في اجتماعها الأخير مطلع الشهر الجاري عند مستويات ديسمبر الماضي، ليصبح سعر الفائدة على الإيداع 16.25% و17.25% للإقراض.