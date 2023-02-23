سعر صرف الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الخميس

فتحت عدّة وزارت باب التقديم لقرعة الحج لعام 2023، رغم أنّه يبقى 4 أشهر على بدء موسم الحج، وبدأ الإقبال يزيد على معرفة أسعار العملات الأجنبية، خاصة الريال السعودي، من جانب الراغبين فى زيادة الارضي السعودية لاداء فريضة الحج.

وترصد السطور التالية، سعر صرف الريال السعودي، وفق ما أعلنته المواقع الإلكترونية للبنوك المصرية، كما يلي.

سعر الريال السعودي في البنوك اليوم

ارتفاع طفيف شهده سعر صرف الريال السعودي في البنوك اليوم الخميس، كما يلي.

- سجلت العملة السعودية في بنك مصر اليوم، نحو 8.11 جنيه لعمليات الشراء، و8.15 جنيه للبيع.

- بلغ اليوم سعر الريال السعودي بالبنك المركزي، 8.15 جنيه للشراء، و8.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

- 7.88 جنيه للشراء، و8.18 جنيه للبيع، سعر العملة السعودية في بنك المصرف المتحد اليوم.

- سجل سعر الريال السعودي البنك الأهلي، نحو 8.11 جنيه للشراء، و8.15 جنيه لعمليات البيع.

- الريال السعودي بلغ نحو 8.12 جنيه لعمليات الشراء، و8.17 جنيه بالنسبة لعمليات البيع، وذلك في بنك الإسكندرية.

- بلغ سعر العملة السعودية اليوم في CIB، نحو 8.11 جنيه للشراء، و8.17 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الريال في بنك قناة السويس، 8.11 جنيه للشراء، والبيع 8.18 جنيه.