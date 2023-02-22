سعر صرف الريال السعودي اليوم الأربعاء في البنوك

ببدأت مرحلة التقديم في قرعة الحج التي تنظمها عدة وزارات، أهمها قرعة حج وزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي، لذا يتابع الراغبون في أداء فريضة الحج هذا العام سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري.

ترصد بوابة «الوطن» اليوم، سعر الريال السعودي، وفق ما كشفت عنه المواقع الإلكترونية للبنوك المصرية، كما يلي.

سعر صرف الريال السعودي في البنوك اليوم

ارتفاع طفيف شهده سعر صرف الريال السعودي في البنوك اليوم الأربعاء، كما يلي.

- سجلت العملة السعودية في بنك مصر اليوم، نحو 8.10 جنيه لعمليات الشراء، و8.14 جنيه للبيع.

- بلغ اليوم سعر الريال السعودي بالبنك المركزي، 8.14 جنيه للشراء، و8.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

- 7.87 جنيه للشراء، و8.17 جنيه للبيع، سعر العملة السعودية في بنك المصرف المتحد اليوم.

- سجل سعر الريال السعودي البنك الأهلي، نحو 8.10 جنيه للشراء، و8.14 جنيه لعمليات البيع.

- الريال السعودي بلغ نحو 8.11 جنيه لعمليات الشراء، و8.17 جنيه بالنسبة لعمليات البيع، وذلك في بنك الإسكندرية.

- بلغ سعر العملة السعودية اليوم في CIB، نحو 8.10 جنيه للشراء، و8.17 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الريال في بنك قناة السويس، 8.11 جنيه للشراء، والبيع 8.17 جنيه.