سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

مع اقتراب شهرى شعبان ورمضان ، تزداد أعداد المسلمين الراغبين في إداء العمرة رمضان، لذا يزداد الاهتمام يوميا بمعرفة سعر الريال السعودي في البنوك المصرية العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

وتستعرض بوابة «الوطن» على مدار الساعة، سعر الريال السعودي اليوم، وفق ما كشفت عنه البنوك المصرية المختلفة عبر مواقعها الرسمية صباح اليوم، كما يلي.

سعر صرف الريال السعودي في البنوك اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودي في البنوك المختلفة العاملة بالقطاع المصرفي، كالتالي:

- سجلت العملة السعودية في بنكي الأهلي ومصر اليوم، نحو 8.09 جنيه لعمليات الشراء، و8.13 جنيه للبيع.

- بلغ اليوم سعر الريال السعودي بالبنك المركزي، 8.13 جنيه للشراء، و8.15 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

- 7.86 جنيه للشراء، و8.16 جنيه للبيع، هو ما استقر عليه سعر العملة السعودية في بنك المصرف المتحد اليوم.

- سجل سعر الريال السعودي البنك الأهلي، نحو 8.09 جنيه للشراء، و8.13 جنيه لعمليات البيع.

- الريال السعودي بلغ نحو 8.09 جنيه لعمليات الشراء، و8.16 جنيه بالنسبة لعمليات البيع، وذلك في بنك الإسكندرية.

- بلغ سعر العملة السعودية اليوم في CIB، نحو 8.09 جنيه للشراء، و8.16 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الريال في بنك قناة السويس، 8.10 جنيه للشراء، والبيع 8.16 جنيه.