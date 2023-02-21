استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك

كشفت البنوك المصرية، مع بداية التدولات الصباحية اليوم، عبر مواقعها الإلكترونية الرسمية، عن سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، حيث سجل سعر صرف الريال في البنك المركزي المصري 8.14 جنيه للشراء، و8.16 جنيه للبيع، فيما سجل في بنكي الأهلي ومصر 8.10 جنيه للشراء، و8.14 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن» آخر ما استقرت عليه أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك المختلفة، ومنها سعر صرف الريال السعودي اليوم، وفق ما كشفت عنه البنوك عبر مواقعها الرسمية، وجاءت كما يلي:

- في بنك مصر بلغ الريال السعودي، نحو 8.10 جنيه لعمليات الشراء، و8.14 جنيه للبيع

- سجل الريال السعودي 8.10 جنيه للشراء، و8.16 جنيه للبيع، بالنبك المركزي.

سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

- 7.87 جنيه للشراء، و8.16 جنيه للبيع، سعر صرف الريال السعودي في المصرف المتحد اليوم.

- الريال السعودي في البنك الأهلي، بلغ نحو 8.10 جنيه للشراء، و8.14 جنيه لعمليات البيع.

- الريال السعودي سجل 8.11 جنيه لعمليات الشراء، و8.17 جنيه بالنسبة لعمليات البيع، في بنك الإسكندرية.

- بلغ سعر العملة السعودية اليوم في CIB، نحو 8.10 جنيه للشراء، و8.17 جنيه للبيع.

- سجلت العملة السعودية في بنك قناة السويس وفق الموقع الرسمي للبنك، 8.10 جنيه للشراء، والبيع 8.17 جنيه.